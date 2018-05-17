Лента новостей

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В Иванове из-за халатности акушера-гинеколога погиб младенец

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Тейковское предприятие участвовало в строительстве 4 стадионов к Чемпионату мира по футболу

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В Ивановской области утонула 10-летняя девочка

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Что обсуждают ивановцы в соцсетях, не повторится ли лето 2010-го и нехорошая амстердамская динамика

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В Иванове пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль «Медные трубы»

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У каждого природного пожара должна быть фамилия, имя, отчество

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В Иванове установлены сроки опрессовки

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Житель Владимирской области обокрал предпринимателя из Нижнего Новгорода в ивановском ТЦ

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В Кохме во дворе дома водитель-новичок наехал на 9-летнего ребенка

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В Плёсе впервые в России представят неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой

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Ивановские таможенники не предоставили в справках о доходах сведения о своих банковских счетах

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В Иванове выявили более 70 фактов ненадлежащего содержания фасадов

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Сбитую в Кохме девушку доставили в ОКБ с травмами головы

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Храм на Вокзальной площади в Иванове открылся

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Как «Серебряный город» отпразднует День города Иваново

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В Иванове студентам-должникам предоставят возможность сдать книги без штрафа

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Главное IT-событие Иванова пройдет 31 мая

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За два месяца ивановская «Ласточка» перевезла более 77 тысяч пассажиров

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В Ивановской области проведут акцию «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов

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Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах

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В День города ивановцев ждут цигун, индиго и здоровое питание

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Состоялся аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проекта Богданихской школы

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Детский парк в Шуе пополнился новыми деревянными скульптурами

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Более 30 рок-групп из Ивановской области и городов «Золотого кольца» выступят в День города в Арт-сквере

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 мая

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В Иванове открывается новый сезон Федеральной регбийной лиги

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В Аптечном переулке Иванова будут танцевать драконы и стоять живые статуи

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В Ивановской области продолжаются лесные пожары

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Камера зафиксировала как на пешеходном переходе сбили человека

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Программа фестиваля "День города для людей" 19 мая в Иванове

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В Иванове ушедший из общежития на экзамен студент найден погибшим

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«Текстильщик» уверенно обыграл «Торпедо»

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Опрессовка в Иванове начнется на следующей неделе

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Шашлыки под запретом, откуда деньги на День города и классический грабеж с хорошим концом

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В Иванове молодые люди развлекались, прыгая по автомобилям

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В Иванове определены лауреаты знака отличия «Общественное признание»

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Житель Ивановской области зарезал брата на своем дне рождения

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В Иванове ремонтируют подземный переход на площади Пушкина

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В Иванове построят город из экологичного картона

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В Иваново на конференцию съедутся колопроктологи

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«ЭСК Гарант» намерена отключить от электроснабжения почти 2 тысячи потребителей

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2,4 миллиарда льготных кредитов получил регион на развитие сельского хозяйства

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Эксплуатация помещений ивановского ТРЦ «Евролэнд» может быть приостановлена

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День города: каким он будет

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В Иванове инвалидам будут предоставлять имущество на безвозмездной основе

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Готов проект по благоустройству Палеха

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В Иванове 17 «дворовых» миллионов уйдут на общественные территории

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Ивановские депутаты обсудили сокращение срока повторного погребения до 10 лет

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В Иванове перевозчика наказали за самовольное изменение автобусного маршрута

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В Иванове автодороге присвоили статус улицы