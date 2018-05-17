В Иванове пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль «Медные трубы»

19-20 мая в областном центре пройдет XI Межрегиональный конкурс-фестиваль духовых оркестров, ансамблей духовых и ударных инструментов, джазовых и эстрадных коллективов «Медные трубы».
В этом году в фестивале примут участие оркестры и ансамбли из Калининграда, Костромы, Архангельска, Юрьева-Польского, Твери, Чебоксар, а также Нижегородской и Ивановской областей.
19 мая с 16.00 до 18.00, в День города Иваново, коллективы представят свои концертные программы и порадуют любителей живой музыки в сквере у памятника Якову Гарелину.
20 мая в 10.00 в областном координационно-методическом центре культуры и творчества состоятся конкурсные прослушивания. Конкурсанты выступят в 5 номинациях: детские оркестры, ансамбли; студенческие коллективы; взрослые оркестры, ансамбли; профи – муниципальные оркестры, ансамбли; мажоретки, барабанщицы.
Оценивать выступления участников будет компетентное жюри, в составе которого вошли лауреат международных и всероссийских джазовых фестивалей Александр Сакуров, дирижер духового оркестра Тейковской ракетной дивизии Виталий Сухоруков.
В завершение прослушивания в зрительном зале областного центра культуры и творчества состоится церемония награждения победителей.