Что обсуждают ивановцы в соцсетях, не повторится ли лето 2010-го и нехорошая амстердамская динамика

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Догнать и обогнать Европу. В Амстердаме ежегодно воруют 10 тысяч велосипедов. Нам до них пока далеко, но динамика впечатляет. Сезон велокраж открыт.

- Наши сети притащили… Что обсуждают ивановцы на просторах интернета. Самые резонансные события глазами пользователей соцсетей.

- Жарко и сухо. В Ивановской области объявлен пожароопасный сезон. Не сгорим ли, как в 2010 году?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.