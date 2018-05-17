В Ивановской области утонула 10-летняя девочка

Трагедия произошла сегодня, 17 мая, около 15.30 в Шуе. 10-летняя девочка играла с детьми на берегу реки Теза и решила искупаться. Залезла в воду в необорудованном для купания месте и утонула. Тело из воды достал проходивший мимо человек.
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