Тейковское предприятие участвовало в строительстве 4 стадионов к Чемпионату мира по футболу

Сегодня в рамках рабочей поездки в Тейковский район временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил промышленные предприятия, учреждения социальной сферы, а также провел встречу с депутатами районного совета.
Рабочая программа врио губернатора в районе началась с посещения завода «Теплант». Производство в деревне Грозилово Тейковского района открыто в 2014 году. Это третья производственная площадка компании «Теплант» – одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей и теплоизоляционных материалов в стране. Объем инвестиций в тейковский проект на данный момент составил свыше 750 млн рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта предприятие получило государственную поддержку в форме льготы по налогу на имущество объемом почти 12 млн рублей.
Гендиректор компании «Теплант» Валерий Ратанов рассказал Станиславу Воскресенскому о сферах применения сэндвич-панелей.
«С их помощью можно возводить торгово-промышленные комплексы, объекты на селе, спортивные сооружения. Сейчас разрабатываются варианты строительства жилья из сэндвич-панелей, правда, пока это направление не столь популярно», - рассказал Валерий Ратанов.
Станислав Воскресенский поинтересовался строительством спортивных объектов, в том числе участием компании в подготовке к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.