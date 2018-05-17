В Иванове из-за халатности акушера-гинеколога погиб младенец

Прокуратура Советского района города Иваново поддержала государственное обвинение по уголовному делу о халатности, в результате которой погиб младенец.
В суде установлено, что заведующая акушерским физиологическим отделением стационара клиники, акушер-гинеколог НИИ материнства и детства, имея высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело», ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности.
«При осложнении родов у женщины она не организовала и не обеспечила своевременное обследование и лечение больной в отделении на уровне современных достижений медицинской науки и практики, не осуществила регулярный контроль за работой врача отделения, в том числе за правильностью поставленного им диагноза и качеством проводимого лечения», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.
Медицинская помощь пострадавшей была оказана несвоевременно, не в полном объеме, неадекватно. В результате последовала смерть ребенка и причинение тяжкого вреда здоровью роженице.
За халатность, в результате которой погиб младенец, заведующей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года, условно с испытательным сроком три года, с запретом заниматься медицинской деятельностью сроком на два года.Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично. С подсудимой в счет возмещения морального вреда взыскано 800 тысяч рублей.