Фестиваль фейерверков в День города Иваново: каким он будет

Фестиваль фейерверков, который традиционно проходит в День города Иваново, 19 мая соберет команды из 5 городов. Свое мастерство в проведении огненного представления продемонстрируют пиротехники из Самары («Большой праздник»), Сыктывкара («ПироКом»), Смоленска («Дядя Гриша»), Сергиева Посада («Салют-СП»). Вне конкурса праздничный фейерверк покажет компания «Большой праздник» из Нижнего Новгорода.
Пиротехническое шоу начнется в 22.30. Наблюдать его можно будет в центральной части города (площадь Пушкина). Как сообщили организаторы фестиваля, очередность выступления команд определится на жеребьевке, которая состоится 18 мая в редакции нашей телекомпании «Барс».
Оценивать мастерство участников фестиваля будет профессиональное жюри. Кроме этого, ивановцы смогут выбрать обладателя приза зрительских симпатий. Для этого можно будет позвонить по телефону 42-18-18 в Центр обработки вызовов «Инфоцентр». Голосовать можно с момента окончания фейерверка до 23.10.
В период проведения пиротехнического шоу в целях безопасности будут перекрыты выходы граждан на Театральный и Банный мосты.