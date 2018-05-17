Продажа первых электронных проездных на троллейбус стартует в Иванове 19 мая

19 мая, в День города Иваново стартует продажа электронных транспортных карт ивановского троллейбуса.
На пешеходной зоне у Театрального моста на площади Пушкина (со стороны кафе «Вернисаж») МУП «ИПТ» проведет акцию, в ходе которой планируется не только распространить первую партию электронных проездных (500 штук), но и разыграть в творческом конкурсе 15 транспортных карт.
Первые 15 подарочных карт получат ивановцы, сочинившие стихотворение или нарисовавшие рисунок на тему «Любимый город Иваново». Здесь же сотрудники троллейбусного предприятия расскажут горожанам о том, где в городе можно приобрести транспортную карту, как ее использовать и ответят на все интересующие горожан вопросы.
Залоговая стоимость транспортной карты – 50 рублей, при возврате в кассу эта сумма возвращается пассажиру.
Виды электронных проездных билетов:
«Безлимитный на один день» - 45 рублей 00 копеек;
«Безлимитный на семь дней» - 318 рублей 00 копеек;
«Безлимитный на один месяц» - 1080 рублей 00 копеек;
«Пересадка» - стоимость одной поездки с учетом возможной одной бесплатной пересадки между разными маршрутами троллейбусов в течение 30 минут с момента регистрации первой поездки - 17 рублей 00 копеек.
Подробную информацию о транспортной карте, правилах использования и городских пунктах выдачи и пополнения можно узнать на сайте МУП «ИПТ».