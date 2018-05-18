50 человек тушили ночной пожар на фабрике в Кинешме
18 мая в 01:40 в МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании на фабрике в Кинешме на улице Социалистическая, 54.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в цехе на первом этаже. Был объявлен повышенный ранг пожара.
По информации МЧС, в 03:56 горение ликвидировано.
В результате пожара огнем повреждено здание на площади 600 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 17 единиц техники и 50 человек.