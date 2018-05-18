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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Лента новостей
18.05.2018, 10:15
93 2
Безлошадные казаки Ивановской области просят денег из бюджета
18.05.2018, 10:09
110 0
В Иванове на конкурс «Бизнес-идея 2018» поступило почти 140 проектов
18.05.2018, 10:02
110 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 18 мая
18.05.2018, 09:57
154 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
18.05.2018, 09:17
478 0
50 человек тушили ночной пожар на фабрике в Кинешме
17.05.2018, 18:50
9688 26
Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»
17.05.2018, 17:54
4625 4
Продажа первых электронных проездных на троллейбус стартует в Иванове 19 мая
17.05.2018, 17:44
2726 0
Фестиваль фейерверков в День города Иваново: каким он будет
17.05.2018, 17:07
6329 16
В Иванове из-за халатности акушера-гинеколога погиб младенец
17.05.2018, 16:46
7226 1
Тейковское предприятие участвовало в строительстве 4 стадионов к Чемпионату мира по футболу
17.05.2018, 16:39
6418 3
В Ивановской области утонула 10-летняя девочка
17.05.2018, 16:13
4449 0
Что обсуждают ивановцы в соцсетях, не повторится ли лето 2010-го и нехорошая амстердамская динамика
17.05.2018, 15:46
1930 0
В Иванове пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль «Медные трубы»
17.05.2018, 15:35
1197 2
У каждого природного пожара должна быть фамилия, имя, отчество
17.05.2018, 15:14
4777 2
В Иванове установлены сроки опрессовки
17.05.2018, 15:07
3507 0
Житель Владимирской области обокрал предпринимателя из Нижнего Новгорода в ивановском ТЦ
17.05.2018, 14:50
2908 0
В Кохме во дворе дома водитель-новичок наехал на 9-летнего ребенка
17.05.2018, 14:41
2264 0
В Плёсе впервые в России представят неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой
17.05.2018, 14:14
1238 0
Ивановские таможенники не предоставили в справках о доходах сведения о своих банковских счетах
17.05.2018, 13:57
1464 2
В Иванове выявили более 70 фактов ненадлежащего содержания фасадов
17.05.2018, 13:33
6580 2
Сбитую в Кохме девушку доставили в ОКБ с травмами головы
17.05.2018, 12:44
4714 3
Храм на Вокзальной площади в Иванове открылся
17.05.2018, 12:21
3759 0
Как «Серебряный город» отпразднует День города Иваново
17.05.2018, 12:17
2441 0
В Иванове студентам-должникам предоставят возможность сдать книги без штрафа
17.05.2018, 12:00
1993 0
Главное IT-событие Иванова пройдет 31 мая
17.05.2018, 11:54
2221 12
За два месяца ивановская «Ласточка» перевезла более 77 тысяч пассажиров
17.05.2018, 11:45
1575 0
В Ивановской области проведут акцию «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов
17.05.2018, 11:25
5669 2
Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах
17.05.2018, 11:15
2437 0
В День города ивановцев ждут цигун, индиго и здоровое питание
17.05.2018, 11:11
1472 0
Состоялся аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проекта Богданихской школы
17.05.2018, 10:49
4321 0
Детский парк в Шуе пополнился новыми деревянными скульптурами
17.05.2018, 10:32
1064 1
Более 30 рок-групп из Ивановской области и городов «Золотого кольца» выступят в День города в Арт-сквере
17.05.2018, 10:26
906 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 мая
17.05.2018, 10:22
4676 0
В Иванове открывается новый сезон Федеральной регбийной лиги
17.05.2018, 10:15
1458 0
В Аптечном переулке Иванова будут танцевать драконы и стоять живые статуи
17.05.2018, 10:03
1459 0
В Ивановской области продолжаются лесные пожары
17.05.2018, 00:21
4508 19
Камера зафиксировала, как на пешеходном переходе сбили человека
16.05.2018, 21:54
6883 0
Программа фестиваля "День города для людей" 19 мая в Иванове
16.05.2018, 20:48
11311 4
В Иванове ушедший из общежития на экзамен студент найден погибшим
16.05.2018, 20:32
8511 0
«Текстильщик» уверенно обыграл «Торпедо»
16.05.2018, 19:37
3516 2
Опрессовка в Иванове начнется на следующей неделе
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В Иванове определены лауреаты знака отличия «Общественное признание»
16.05.2018, 16:57
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Житель Ивановской области зарезал брата на своем дне рождения
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2,4 миллиарда льготных кредитов получил регион на развитие сельского хозяйства
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
18.05.2018, 09:57
154 0

Суббота, 19 мая

Мероприятия Дня города Иваново - 2018. С подробной программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

 

Воскресенье, 20 мая

10.00 – на базе спортивного комплекса «Автокран» (ул. Некрасова, д. 61) пройдет турнир по бадминтону, посвященный Дню города.

11.00 – Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в городском парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года (ул. Первых Маёвок, д. 55). В соревнованиях «Российский Азимут» состязаются участники независимо от возраста и физической подготовленности, а также семейные команды с ребенком до 8 лет. Организаторы ожидают, что в этом году в состязаниях примут участие более 1000 человек.

13.00 – в парке культуры и отдыха «Харинка» пройдет праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».

14.00 - финал конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» состоится в Центре культуры и отдыха города Иваново (проспект Ленина, д. 114).

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