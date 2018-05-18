Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 19 мая
Мероприятия Дня города Иваново - 2018. С подробной программой можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Воскресенье, 20 мая
10.00 – на базе спортивного комплекса «Автокран» (ул. Некрасова, д. 61) пройдет турнир по бадминтону, посвященный Дню города.
11.00 – Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в городском парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года (ул. Первых Маёвок, д. 55). В соревнованиях «Российский Азимут» состязаются участники независимо от возраста и физической подготовленности, а также семейные команды с ребенком до 8 лет. Организаторы ожидают, что в этом году в состязаниях примут участие более 1000 человек.
13.00 – в парке культуры и отдыха «Харинка» пройдет праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».
14.00 - финал конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» состоится в Центре культуры и отдыха города Иваново (проспект Ленина, д. 114).