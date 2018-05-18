Дорожный ремонт в Иванове: планы на 18 мая

По информации городского управления благоустройства, 18 мая в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна с применением литой и песчаной асфальтобетонных смесей на улицах Фрунзе, Спартака, Сарментовой, 8 Марта (узкая часть), Первых Маевок, в 8-м Завокзальном, на бульваре Кокуй, а также на перекрестке Пограничного переулка и улицы Карла Маркса.
Профилирование покрытия автогрейдером будет идти на Майской улице (между улицами 4-я и 5-я Южные) и улице Мичурина (от улицы Генерала Хлебникова до улицы 3-я Полетная).
Восстановление покрытия с применением инертного материала пройдет на улицах 2-я Полевая (от улицы Мякишева до улицы 10-я земледельческая), 4-я Земледельческая (от улицы 1-я Полевая до улицы Кудряшова).