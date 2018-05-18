В Иванове на конкурс «Бизнес-идея 2018» поступило почти 140 проектов

15 мая завершился прием заявок на городской конкурс «Бизнес-идея 2018». Заявки принимались в течение двух месяцев. Как сообщили в ивановской мэрии, всего на конкурс поступило 139 проектов. Многие конкурсанты объединялись в команды, поэтому общее количество участников, желающих получить инвестиции под собственные бизнес-проекты, превысило 150 человек.
Напомним, победители конкурса получат возможность реализовать свою идею в жизнь.
«У нас мощная команда, наставники, инвесторы. Это известные в городе люди, состоявшиеся, достигшие серьезных результатов. Они готовы вкладывать в участников конкурса свой опыт, свои знания и свои деньги», - отметил глава Иванова Владимир Шарыпов, объявляя старт конкурса.
По информации городского инвестиционного центра, среди поданных заявок есть как уже работающие проекты, так и неоформленные идеи из совершенно разных сфер: строительство и нефтехимия, общественное питание и пищевая промышленность, экология и мусоропереработка, сельское хозяйство и агропроизводство, рекламные услуги и IT, дополнительное образование, спорт и туризм, кинематография и дизайн.
В настоящее время заявки находятся на рассмотрении у наставников, которых, напомним, четверо: Сергей Звонов, президент фонда содействия развитию города Иваново, владелец компании «Славянский дом»; Михаил Шмелев, депутат Ивановской городской Думы, учредитель ООО «ТДЛ Текстиль»; Роман Петров, совладелец финансово-промышленного холдинга «ТДЛ»; Кирилл Игнатьев, председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции».
Уже 28 мая на общей встрече участников с наставниками будут подведены итоги первого этапа конкурса, оглашены имена участников, прошедших на следующий этап и получивших возможность поработать в команде с наставниками.