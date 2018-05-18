Ивановец при попытке сдать квартиру в аренду лишился почти 300 тысяч рублей

Очередной случай мошенничества на доверии зарегистрирован в областном центре. На этот раз жертвой аферистов стал 41-летний местный житель. На одной из интернет-площадок мужчина выставил объявление с предложением аренды его квартиры. Вскоре ему поступил звонок от женщины, которая сообщила, что хочет снять его жилье и готова внести предоплату за два месяца.
«Звонившая пояснила, чтобы получить задаток за аренду жилплощади, мужчине необходимо подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций. Заявитель исполнил все требования мошенницы. В итоге с его банковской карты было списано 273 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
В настоящее время по факту случившегося полицейские проводят проверку.