В День города в Иванове пройдет фестиваль водных видов спорта

Фестиваль водных видов спорта пройдет в Иванове 19 мая в 13.00 на реке Уводь в районе площади Пушкина.
В день города Ивановская федерация гребли на байдарках и каноэ представит вниманию жителей и гостей областного центра показательный заплыв. Спортсмены на классических байдарках и каяках в составе флотилии проследуют по Уводи от площади Пушкина до Соковского моста.
Среди участников заплыва - члены сборной команды кануполистов города Иваново «Водный легион», юные спортсмены, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
Желающие смогут попробовать свои силы на воде и записаться в секцию гребли на байдарках.
Кроме того, при благоприятных погодных условиях для гостей фестиваля также будут организованы показательные выступления спортсменов Федерации спорта сверхлегкой авиации.