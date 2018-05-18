График ивановской «Ласточки» изменится

Изменения коснутся всего нескольких дней. Электропоезд «Ласточка» сообщением Иваново-Москва-Иваново не будет ходить 17, 18 июля, 21, 22 августа, 18, 19 сентября, 16, 17 октября, 13, 14 ноября. Это связано с работами по плановому техобслуживанию подвижного состава.
Северная железная дорога просит пассажиров заранее планировать поездки и с пониманием отнестись к работам, так как они позволят повысить безопасность поездок.
Со всеми изменениями в расписании поездов дальнего следования можно ознакомиться в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd.ru/