Лента новостей

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В Иванове мужчина с ножом совершил налет на магазин

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В Ивановской области машина вылетела в кювет и врезалась в трубу

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В Иванове в районе ТЭЦ-3 забил 20-метровый гейзер

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В Иванове помойку у магазина облюбовали крысы

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График ивановской «Ласточки» изменится

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В День города в Иванове пройдет фестиваль водных видов спорта

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Ивановец при попытке сдать квартиру в аренду лишился почти 300 тысяч рублей

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Безлошадные казаки Ивановской области просят денег из бюджета

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В Иванове на конкурс «Бизнес-идея 2018» поступило почти 140 проектов

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 18 мая

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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50 человек тушили ночной пожар на фабрике в Кинешме

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Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»

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Продажа первых электронных проездных на троллейбус стартует в Иванове 19 мая

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Фестиваль фейерверков в День города Иваново: каким он будет

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В Иванове из-за халатности акушера-гинеколога погиб младенец

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Тейковское предприятие участвовало в строительстве 4 стадионов к Чемпионату мира по футболу

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В Ивановской области утонула 10-летняя девочка

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Что обсуждают ивановцы в соцсетях, не повторится ли лето 2010-го и нехорошая амстердамская динамика

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В Иванове пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль «Медные трубы»

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У каждого природного пожара должна быть фамилия, имя, отчество

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В Иванове установлены сроки опрессовки

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Житель Владимирской области обокрал предпринимателя из Нижнего Новгорода в ивановском ТЦ

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В Кохме во дворе дома водитель-новичок наехал на 9-летнего ребенка

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В Плёсе впервые в России представят неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой

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Ивановские таможенники не предоставили в справках о доходах сведения о своих банковских счетах

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В Иванове выявили более 70 фактов ненадлежащего содержания фасадов

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Сбитую в Кохме девушку доставили в ОКБ с травмами головы

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Храм на Вокзальной площади в Иванове открылся

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Как «Серебряный город» отпразднует День города Иваново

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В Иванове студентам-должникам предоставят возможность сдать книги без штрафа

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Главное IT-событие Иванова пройдет 31 мая

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За два месяца ивановская «Ласточка» перевезла более 77 тысяч пассажиров

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В Ивановской области проведут акцию «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов

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Вкусно, удобно и дешевле, чем в магазинах

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В День города ивановцев ждут цигун, индиго и здоровое питание

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Состоялся аукцион на проведение инженерных изысканий и разработку проекта Богданихской школы

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Детский парк в Шуе пополнился новыми деревянными скульптурами

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Более 30 рок-групп из Ивановской области и городов «Золотого кольца» выступят в День города в Арт-сквере

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 17 мая

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В Иванове открывается новый сезон Федеральной регбийной лиги

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В Аптечном переулке Иванова будут танцевать драконы и стоять живые статуи

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В Ивановской области продолжаются лесные пожары

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Камера зафиксировала, как на пешеходном переходе сбили человека

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Программа фестиваля "День города для людей" 19 мая в Иванове

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В Иванове ушедший из общежития на экзамен студент найден погибшим

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«Текстильщик» уверенно обыграл «Торпедо»

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Опрессовка в Иванове начнется на следующей неделе

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Шашлыки под запретом, откуда деньги на День города и классический грабеж с хорошим концом

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В Иванове молодые люди развлекались, прыгая по автомобилям