В Иванове в районе ТЭЦ-3 забил 20-метровый гейзер

Эти кадры были сняты сегодня около 10:30. Гейзер начал бить в районе ТЭЦ-3. Это поворот в микрорайон со стороны Загородного шоссе. По словам очевидцев, вода, бьющая из-под земли, не была горячей. Близко к месту прорыва никто не подходил, вывод сделали по ощущениям. К тому же поблизости от гейзера не парило.
В ПАО «Т Плюс» нам пояснили, что прорыв произошел на их сетях. Сейчас ведется подготовка к гидравлическим испытаниям (опрессовке), в ходе которой и произошла авария. На месте работают их специалисты. От горячего водоснабжения не отключен ни один потребитель.