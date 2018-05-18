В Иванове мужчина с ножом совершил налет на магазин

В одном из сетевых магазинов на улице Воронина областного центра неизвестный пытался похитить бутылку вина, угрожая ножом персоналу. Ориентировка с описанием злоумышленника была направлена всем наружным службам правоохранительных органов.
В скором времени экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области, патрулирующий в близлежащем районе, обнаружил молодого человека, подходящего под описание. Из-за пояса брюк у него торчал нож.
Задержанным оказался 29-летний житель Комсомольского района. Впоследствии злоумышленника опознал продавец магазина. Магазинного налетчика передали полиции для дальнейшего разбирательства.