В Ивановской области медицинский «УАЗ» попал в ДТП: пациент скончался, медсестра получила увечья

В Ивановской области вынесен приговор водителю медицинского «УАЗа» по уголовному делу о ДТП, в результате которого один человек скончался, второму причинен тяжкий вред здоровью.

В суде установлено, что в середине декабря 2017 года водитель автомашины «УАЗ» направлялся в командировку в Москву, чтобы доставить в НИИ больного туберкулезом. Пациента сопровождала 24-летняя медсестра. В автомобиле был еще и второй водитель.

Проехав около 4 часов утра деревню Увальево Лежневского района, водитель «УАЗ» не справился с управлением, в результате чего машину занесло и выбросило в кювет, где она опрокинулась на бок.

В результате ДТП больной, находившийся в салоне автомобиля, от полученных повреждений скончался в карете скорой помощи, а медсестра получила множественные ушибы, переломы ребер и позвонков, что в совокупности относится к тяжким телесным повреждениям.

«Несмотря на то, что водитель вину не признал, ссылаясь на ненадлежащее состояние дороги, его вина в совершении указанного преступления доказана в полном объеме имеющимися в деле материалами и показаниями свидетелей и потерпевшей», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.

В итоге суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на 2 года.