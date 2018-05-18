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Михаил Мень потерял пост министра строительства и ЖКХ

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Михаил Мень потерял пост министра строительства и ЖКХ
18.05.2018, 14:26
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Михаил Мень потерял пост министра строительства и ЖКХ

Сегодня, 18 мая, утвержденный глава правительства России Дмитрий Медведев представил Президенту РФ кандидатов в новый кабинет министров. Владимир Путин его одобрил, сообщают «Ведомости». Вот этот список.

Вице-премьер Татьяна Голикова. Будет курировать социальную политику, в том числе вопрос пенсионной реформы. До этого в течение почти 5 лет была председателем Счетной палаты.

Вице-премьер Дмитрий Козак. Сфера ответственности – топливно-энергетический комплекс и промышленность (за исключением оборонных предприятий). В прошлом правительстве в должности вице-премьера отвечал за подготовку Сочи к Олимпиаде, развитие регионов и ЖКХ.

Вице-премьер Алексей Гордеев. Займется сельским хозяйством. В 1999 — 2009 гг. уже занимал должность министра сельского хозяйства. После этого был губернатором Воронежской области. С декабря 2017 г. занимал должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Вице-премьер Виталий Мутко. Будет отвечать за строительный сектор и развитие регионов. В прошлом правительстве сначала занимал должность министра спорта, а затем — вице-премьера.

Вице-премьер Юрий Борисов. Станет куратором оборонно-промышленного комплекса. Ранее в должности замминистра обороны курировал закупки вооружений.

Вице-премьер Максим Акимов. Будет отвечать за транспорт, связь и цифровизацию экономики. Перешел с должности замруководителя аппарата правительства.

Вице-премьер Ольга Голодец. Ее сферой ответственности станут культура и спорт. В прошлом правительстве в должности вице-премьера она курировала социальную политику.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Единственный из вице-премьеров прошлого правительства, кто сохранил не только должность, но и функционал.

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Будет курировать законотворческую работу правительства и кадровые вопросы. С 2008 г. был помощником президента – начальником контрольного управления администрации президента. Однокурсник Медведева.

 

Федеральные министры:

Министр экономического развития Максим Орешкин. Сохранил пост.

Министр энергетики Александр Новак. Сохранил пост.

Министр транспорта Евгений Дитрих. Ранее занимал должность первого замминистра транспорта

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сохранил пост.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Ранее занимал должность председателя правления Россельхозбанка

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Ранее занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Ранее занимал должность руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Ранее занимал должность губернатора Тюменской области.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сохранил пост.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Сохранила пост.

Министр просвещения Ольга Васильева. В прошлом правительстве занимала должность министра образования и науки.

Министр высшего образования и науки Михаил Котюков. Ранее занимал должность руководителя Федерального агентства научных организаций

Министр культуры Владимир Мединский. Сохранил пост.

Министр спорта Павел Колобков. Сохранил пост.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Сохранил пост.

Министр иностранных дел Сергей Лавров. Сохранил пост.

Министр обороны Сергей Шойгу. Сохранил свой пост.

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Ранее занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности.

Министр юстиции Александр Коновалов. Сохранил пост.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Ранее занимал должность губернатора Амурской области.

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Ранее занимал должность заместителя начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, курирующим отношения с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.

 

Как видим, Михаил Мень, экс-губернатор Ивановской области, потерял пост главы Минстроя.

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