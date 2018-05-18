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В Иваново приедет Принцесса фон Турн-унд-Таксис
Ее называют «немецкой принцессой Дианой»
18.05.2018, 14:31
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В Иваново приедет Принцесса фон Турн-унд-Таксис

На недавней встрече со студентами губернатор Станислав Воскресенский обещал «интереснейшего спикера из Европы» в рамках «Губернаторских лекций» уже в ближайшие недели - но имя сохранил в секрете.

По информации lvanovonews, по приглашению губернатора Ивановскую область посетит Глория Принцесса фон Турн-унд-Таксис. 

Являясь одной из самых влиятельных аристократок Старого Света, Глория Принцесса фон Тур-унд-Таксис - одна из неформальных фигур европейской политики. 

В  ее резиденции в Регенсбурге, одном из самых больших дворцов Европы, регулярно проходят различные мероприятия. Турн-унд-Таксисы не только организуют ежегодный музыкально-театральный фестиваль, но и принимают в нем участие как актеры-любители.
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Кроме встречи со студентами ивановских вузов, высокий гость будет знакомиться с потенциалом Ивановской области и обсуждать некие проекты в сфере культуры.  

Глория (Мария Глория Фердинанда Иоахима Жозефина Вильгельмина Губерта), урожденная графиня фон Шёнбург-Глаухау родилась 23 февраля 1960 года. 
Бабушка Глории по материнской линии - урожденная Мария Голицына, дочь новгородского предводителя дворянства Павла Голицына.
Турн-унд-Таксис (нем. von Thurn und Taxis, фр. de la Tour et Tassis) - аристократический род Священной Римской империи который сыграл важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. В 1490 году Франц Таксис по инициативе короля Германии Максимилиана I основал первую регулярную королевскую почту.

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