В Юже в честь дружбы с Южным Бутово высадили аллею

18 мая Южский район с рабочим визитом посетил глава московского муниципального округа Южное Бутово Павел Голубцов. В ходе визита он пообщался с главой Южского района Владимиром Мальцевым, с которым обсудил направления дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Также сегодня в Юже была высажена Аллея Дружбы «Южа и Южное Бутово – побратимы». Всего было высажено 16 саженцев сосны.
Затем состоялось открытие памятного знака в честь установления дружеского сотрудничества между Южским районом и округом Южное Бутово.Фото: администрация Южского района