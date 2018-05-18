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Купальный сезон 2018 в Иванове: где можно и где нельзя купаться

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Купальный сезон 2018 в Иванове: где можно и где нельзя купаться
18.05.2018, 15:55
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Летний купальный период 2018 года на территории областного центра будет открыт с 1 июня.

В соответствующем постановлении ивановской администрации установлен перечень мест массового отдыха на водных объектах в границах городских парков:

Наименование

Место расположения

Река Харинка

(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)

МБУК «Парк культуры и отдыха Харинка»

(ул. Павла Большевикова, д. 29)

Река Уводь

(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)

МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова»

(ул. Смольная, д. 3)

Река Талка

(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)

МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года»

(ул. Первых Маевок, д. 55)


В местах, разрешенных купания будут обустроены лодочные станции, укомплектованные индивидуальными спасательными средствами по пассажировместимости. Население проинформируют о соблюдении правил поведения на воде и порядка использования лодок, катамаранов, водных велосипедов и других плавательных средств.

В течение летнего купального периода будут организованы работы по уборке мест массового отдыха на водных объектах.

В иных местах водных объектов города Иванова купание запрещено!

На ряде водных объектов Иванова будут установлены запрещающие знаки (аншлаги) с информацией «Купание запрещено»:

Наименование

Место расположения

Река Уводь

район ТЭЦ-2 (ул. Суворова, д. 76)

Река Уводь

район плотины у р. Уводь по ул. Павла Большевикова

за торгово-развлекательным центром «Евролэнд»

(ул. Куконковых, д. 141)

Река Уводь

район открытого акционерного общества «Самойловский текстиль» (ул. Колотилова, д. 49)

Река Уводь

район Соковского моста у «Шереметев Парк-Отель»

(ул. Наумова, д. 1) и Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области (Шереметевский пр.,

д. 58)

Река Уводь

район от акционерного коммерческого банка «Кранбанк» (закрытое акционерное общество) (Шереметевский пр., д. 53) до муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» (Подгорный пер., д. 5)

Река Уводь

район от муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» (Подгорный пер., д. 5) до Театрального моста

Река Уводь

район от Театрального моста до плотины Ивановской ТЭЦ-1 (пр. Ленина, д. 21)

Река Уводь

район у дома 2 по улице Громобоя

Река Уводь

район от Нардомовского моста до фабрики им. Балашова (ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6)

Река Уводь

район комбината искусственной подошвы (ул. Поляковой, д. 8)

Карьеры

район открытого акционерного общества «Ивановский завод керамических изделий» (ул. Некрасова, д. 102)

Карьеры

район открытого акционерного общества «Ивстройкерамика» (ул. 3-я Петрозаводская, д. 20)

Карьеры

район частных жилых построек (3-й Кирпичный пер., д. 5А)

Водоем

«Козье болото»

на территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Красных Зорь, Лебедева-Кумача

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города в летний купальный период организует контроль за обеспечением безопасности людей на водных объектах. Специалисты аварийно-спасательного отряда будут проводить рейды для осмотра водоемов, на которых купание запрещено.



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