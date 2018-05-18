Купальный сезон 2018 в Иванове: где можно и где нельзя купаться

Летний купальный период 2018 года на территории областного центра будет открыт с 1 июня.
В соответствующем постановлении ивановской администрации установлен перечень мест массового отдыха на водных объектах в границах городских парков:
|
Наименование
|
Место расположения
|
Река Харинка
(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)
|
МБУК «Парк культуры и отдыха Харинка»
(ул. Павла Большевикова, д. 29)
|
Река Уводь
(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)
|
МБУК «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова»
(ул. Смольная, д. 3)
|
Река Талка
(в пределах границ территории муниципального бюджетного учреждения культуры, отведенной для купания)
|
МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года»
(ул. Первых Маевок, д. 55)
В местах, разрешенных купания будут обустроены лодочные станции, укомплектованные индивидуальными спасательными средствами по пассажировместимости. Население проинформируют о соблюдении правил поведения на воде и порядка использования лодок, катамаранов, водных велосипедов и других плавательных средств.
В течение летнего купального периода будут организованы работы по уборке мест массового отдыха на водных объектах.
В иных местах водных объектов города Иванова купание запрещено!
На ряде водных объектов Иванова будут установлены запрещающие знаки (аншлаги) с информацией «Купание запрещено»:
|
Наименование
|
Место расположения
|
Река Уводь
|
район ТЭЦ-2 (ул. Суворова, д. 76)
|
Река Уводь
|
район плотины у р. Уводь по ул. Павла Большевикова
за торгово-развлекательным центром «Евролэнд»
(ул. Куконковых, д. 141)
|
Река Уводь
|
район открытого акционерного общества «Самойловский текстиль» (ул. Колотилова, д. 49)
|
Река Уводь
|
район Соковского моста у «Шереметев Парк-Отель»
(ул. Наумова, д. 1) и Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области (Шереметевский пр.,
д. 58)
|
Река Уводь
|
район от акционерного коммерческого банка «Кранбанк» (закрытое акционерное общество) (Шереметевский пр., д. 53) до муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» (Подгорный пер., д. 5)
|
Река Уводь
|
район от муниципального предприятия «Городской оздоровительный центр» (Подгорный пер., д. 5) до Театрального моста
|
Река Уводь
|
район от Театрального моста до плотины Ивановской ТЭЦ-1 (пр. Ленина, д. 21)
|
Река Уводь
|
район у дома 2 по улице Громобоя
|
Река Уводь
|
район от Нардомовского моста до фабрики им. Балашова (ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6)
|
Река Уводь
|
район комбината искусственной подошвы (ул. Поляковой, д. 8)
|
Карьеры
|
район открытого акционерного общества «Ивановский завод керамических изделий» (ул. Некрасова, д. 102)
|
Карьеры
|
район открытого акционерного общества «Ивстройкерамика» (ул. 3-я Петрозаводская, д. 20)
|
Карьеры
|
район частных жилых построек (3-й Кирпичный пер., д. 5А)
|
Водоем
«Козье болото»
|
на территории, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Красных Зорь, Лебедева-Кумача
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города в летний купальный период организует контроль за обеспечением безопасности людей на водных объектах. Специалисты аварийно-спасательного отряда будут проводить рейды для осмотра водоемов, на которых купание запрещено.