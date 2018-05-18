Станислав Воскресенский призвал всех глав районов посетить каждого из оставшихся в живых ветеранов

Сегодня, 18 мая, состоялась встреча партийного актива с участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидата на должность губернатора Ивановской области. В праймериз учувствуют врио губернатора Станислав Воскресенский, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ивановской области Валерий Васильев и депутат Ивановской областной думы, управляющий Ивановским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Игорь Светушков.
В ходе встречи каждый участник предварительного голосования представил партийцам свое видение перспектив развития Ивановской области в 2018–2023 годах.
Кроме того, выступая перед участниками встречи глава региона Станислав Воскресенский поднял тему ветеранов Великой Отечественной войны. И обратился ко всем главам районов с просьбой проверить каждого живого ветерана, сходить к ним в гости, проверить, в каких условиях они сейчас живут, поговорить с ними, поинтересоваться, что у них не так.