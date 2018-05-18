В Ивановской области открылась «Школа безопасности»

Сегодня в детском лагере "Берёзвая роща" открылась "Школа безопасности". Так называются областные соревнования учащихся общеобразовательных школ. Программа слёта рассчитана на 4 дня. В течение этого времени ребята будут соревноваться в довольно специфических навыках. Сегодня, например, им предстояло пройти пожарную эстафету, преодолеть комплексный силовой этап, а также дистанцию с элементами альпинизма.
Судят участников профессиональные спасатели и пожарные. Все 4 дня ребята будут жить в полевых условиях. Для этого на берегу Высоковского озера разбили палаточный лагерь. Итоги соревнований подведут в понедельник.