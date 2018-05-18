В Иванове сотрудники ГИБДД провели операцию «Тонировка»

Сегодня на территории областного центра был проведен рейд, в ходе которого автоинспекторы фиксировали факты эксплуатации транспортных средств с чрезмерным уровнем тонировки. Сотрудники ГИБДД замеряли степень светопропускания тонированных стекол с помощью специальных сертифицированных приборов.
30 сотрудников Госавтоинспекции за три часа профилактического рейда выявили более трех десятков нарушителей. Водителям теперь придется заплатить штраф в размере 500 рублей, а также ликвидировать тонировку стекол своих авто. 25 автомобилистов предпочли сделать это непосредственно на месте и привели стекла автомобилей в соответствие с требованиями «Технического регламента».
Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области