Просьбы о выдвижении Воскресенского пришли из Кинешемского района





Очередные обращения к Станиславу Воскресенскому с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах пришли из Кинешмы и района.

О готовности поддержать действующего главу региона заявили в трудовых коллективах АО «Поликор», ООО «Кинешма аутомотив компонента» и завода «Навтекс».

Рабочие оценили особое внимание к Кинешеме и району: впервые за 8 лет Кинешма вновь принимает туристов, прибывающих по Волге; Наволоки включены в список территорий опережающего социально-экономического развития, ожидаются инвестиции.

- Он решает не только глобальные задачи, он прислушивается к мнению простых людей, - высказала свое мнение на собрании председатель профсоюзной организации «Навтекса» Светлана Смирнова - Весной при содействии Воскресенского принято решение о приостановлении проекта по строительству нового мусорного полигона в городе, который вызывал возмущение жителей

"Только после того, как Ивановскую область возглавил С.С.Воскресенский было принято благоприятное для населения и экологии решение, что полигон строиться не будет"

Обращение по этому поводу пришло также от общественного правозащитного движения Наволок. В нем председатель движения А.Румянцев рассказывает о том, что 4 года они боролись за то, чтобы остановить строительство возле деревни Тревражное полигона твердых бытовых отходов рядом с Волгой.Румянцев пообещал "