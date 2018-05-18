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Земля под домом Бабы Яги продается

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Земля под домом Бабы Яги продается
18.05.2018, 19:19
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В Иванове пытаются продать земельный участок, на котором стоит сгоревший дом Курбатова, более известный в народе как дом Бабы Яги.

Сообщение выставлено в интернете. Собственник предлагает приобрести 4 сотки земли под застройку за 1 миллион 600 тысяч рублей. Торг уместен. И даже вариант расчета жильем. Но не так все просто.

В комитете по охране объектов культуры напоминают, что земельный участок под старейшим памятником деревянного зодчества Иванова - охранная зона. Дом Курбатова был построен 218 лет назад. За годы он сильно обветшал. А в мае 2017-го и вовсе горел. Пожар серьезно повредил большую часть здания.

Легендарный дом и участок долгие годы пытается продать собственница. Но инвесторов интересует только земля, на которой они бы построили многоквартирный дом в центре Иванова. Правда, просто так продать все это наследие не удастся. В охранной зоне памятника архитектуры нельзя по закону проводить никаких работ, кроме работ по восстановлению дома Курбатова. Более того, сама избушка не считается физически утраченной и по оценке специалистов подлежит восстановлению. Вкладываться в это никто не хочет.

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