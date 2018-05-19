В Иванове водитель насмерть сбил 20-летнего парня

В ночь на 19 мая на улице Карла Маркса областного центра под колесами автомобиля погиб пешеход.

Сбившая человека белая иномарка с места происшествия скрылась. Сотрудники полиции сумели идентифицировать автомобиль и установили, что белым «Пежо 308» когда-то управляла жительница Иванова. Полицейские прибыли по месту жительства фигурантки и выяснили, что на этот раз за рулем машины ее муж. Сбивший пешехода 42-летний мужчина уехал с места ДТП для того, чтобы попрощаться с супругой, очевидно, полагая, что за смертельное ДТП он будет заключен под стражу.

Личность погибшего от полученных в ДТП травм пешехода полицейскими установлена. Это 20-летний молодой человек. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Скончался в машине скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

«Первым делом сбивший пешехода водитель будет привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП и отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, следственными органами полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.