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ИЗМЕНЕНИЯ в программе Дня города Иваново

Что отменено, что перенесено из-за дождей
Лента новостей
19.05.2018, 13:00
74 0
Состоялось торжественное открытие Дня города Иваново
19.05.2018, 12:33
239 0
На автостоянке ивановской мэрии открылась выставка тюнингованных спорткаров
19.05.2018, 12:22
326 0
День города Иваново: «МультПарад колясок»
19.05.2018, 11:34
1041 0
День города Иваново. Назло дождям. «Город мастеров»
19.05.2018, 11:25
3399 3
ИЗМЕНЕНИЯ в программе Дня города Иваново
19.05.2018, 10:01
4719 2
В Иванове водитель насмерть сбил 20-летнего парня
19.05.2018, 09:28
6802 1
Потоп в Иванове: последствия ливня
19.05.2018, 06:00
4206 2
Видеопоздравление Владимира Шарыпова с Днем города Иваново
18.05.2018, 23:05
3001 3
Новость о приеме граждан генералом Булаевым стала хитом регионального интернета
18.05.2018, 21:18
4172 0
Из-за грозы без света остались более 1400 жителей Ивановской области
18.05.2018, 20:45
21670 4
Программа Дня города Иваново
18.05.2018, 20:40
10104 1
Работа общественного транспорта в День города Иваново: ограничения, изменения маршрутов, график
18.05.2018, 19:19
3820 2
Земля под домом Бабы Яги продается
18.05.2018, 18:48
7453 4
В Иванове сотрудники ГИБДД провели операцию «Тонировка»
18.05.2018, 18:19
2126 0
Просьбы о выдвижении Воскресенского пришли из Кинешемского района
18.05.2018, 18:15
1801 2
Двое экстремалов прокатились по центру Кинешмы на крыше автомобиля
18.05.2018, 17:08
4910 0
В Ивановской области открылась «Школа безопасности»
18.05.2018, 16:44
1216 1
Станислав Воскресенский призвал всех глав районов посетить каждого из оставшихся в живых ветеранов
18.05.2018, 15:55
1991 1
Купальный сезон 2018 в Иванове: где можно и где нельзя купаться
18.05.2018, 15:37
1493 0
В Юже в честь дружбы с Южным Бутово высадили аллею
18.05.2018, 15:15
5395 8
К ивановскому цирку пришел лось
18.05.2018, 14:31
4900 9
В Иваново приедет Принцесса фон Турн-унд-Таксис
18.05.2018, 14:26
8713 18
Михаил Мень потерял пост министра строительства и ЖКХ
18.05.2018, 14:08
11219 9
В Ивановской области медицинский «УАЗ» попал в ДТП: пациент скончался, медсестра получила увечья
18.05.2018, 13:38
6715 2
В День города Иваново ожидается гроза
18.05.2018, 13:04
4099 0
В Иванове стартовала футуристическая «Ночь музеев»
18.05.2018, 12:45
1935 0
В Ивановской области отремонтируют пригородные пассажирские платформы
18.05.2018, 12:36
1328 0
В Иванове обсудят репродуктивные технологии в решении демографических проблем
18.05.2018, 12:04
1882 0
В Иванове мужчина с ножом совершил налет на магазин
18.05.2018, 11:48
6638 3
В Ивановской области машина вылетела в кювет и врезалась в трубу
18.05.2018, 11:37
10739 4
В Иванове в районе ТЭЦ-3 забил 20-метровый гейзер
18.05.2018, 11:31
8333 4
В Иванове помойку у магазина облюбовали крысы
18.05.2018, 10:51
6422 0
График ивановской «Ласточки» изменится
18.05.2018, 10:38
4124 1
В День города в Иванове пройдет фестиваль водных видов спорта
18.05.2018, 10:32
2899 2
Ивановец при попытке сдать квартиру в аренду лишился почти 300 тысяч рублей
18.05.2018, 10:15
2899 20
Безлошадные казаки Ивановской области просят денег из бюджета
18.05.2018, 10:09
1885 0
В Иванове на конкурс «Бизнес-идея 2018» поступило почти 140 проектов
18.05.2018, 10:02
1346 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 18 мая
18.05.2018, 09:57
1470 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
18.05.2018, 09:17
4090 0
50 человек тушили ночной пожар на фабрике в Кинешме
17.05.2018, 18:50
41135 38
Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»
17.05.2018, 17:54
16800 5
Продажа первых электронных проездных на троллейбус стартует в Иванове 19 мая
17.05.2018, 17:44
6371 0
Фестиваль фейерверков в День города Иваново: каким он будет
17.05.2018, 17:07
9691 16
В Иванове из-за халатности акушера-гинеколога погиб младенец
17.05.2018, 16:46
9839 1
Тейковское предприятие участвовало в строительстве 4 стадионов к Чемпионату мира по футболу
17.05.2018, 16:39
7946 3
В Ивановской области утонула 10-летняя девочка
17.05.2018, 16:13
5527 0
Что обсуждают ивановцы в соцсетях, не повторится ли лето 2010-го и нехорошая амстердамская динамика
17.05.2018, 15:46
2522 0
В Иванове пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль «Медные трубы»
17.05.2018, 15:35
1633 2
У каждого природного пожара должна быть фамилия, имя, отчество
17.05.2018, 15:14
5493 2
В Иванове установлены сроки опрессовки
ИЗМЕНЕНИЯ в программе Дня города Иваново
Что отменено, что перенесено из-за дождей
19.05.2018, 11:25
3399 3

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ основных мероприятий Дня города 19 мая 2018 года

Площадь Революции
10.00 - Выставка спортивных автомобилей 
12.00 - Торжественное открытие Дня города-2018

Площадка у памятника Борцам революции 1905 года 
10.00 - Городская игра «МегаQr» на тему: «Знатоки родной Губернии» - ОТМЕНЕНО
14.00 - Развлекательная творческая детская программа «Поколение NEXT» с участием фирмы «Айвенго» 
Фото-зона «Иваново Фото-Fest»

Площадь Пушкина 
13.00 - Сюрпризы от Ростелекома 
14.00 - Фестиваль граффити 
13.00 - Программа национально-культурных автономий и объединений 
15.00 - Студенческий калейдоскоп 
18.00 - Фьюжн-экспресс «Красота. Мода. Молодость» 
19.30 - Музыкальное шоу «Встречи у фонтана» 
21.30 - Концерт группы «Bride Town» 
22.30 - Фестиваль фейерверков 
22.55 - Концерт группы «Минус 30» 
23.25 - Награждение победителей конкурса фейерверков

Площадь Пушкина (у кафе «Вернисаж»)
10.00 - Ярмарка «Молочный городок» 
10.00 - Ярмарка «Хлебный дворик» (Выставка-продажа хлебобулочной продукции от пекарен города Иванова: «Марьи Коврижкиной», «Любимая», «РИАТ»)
Спортплощадка у Театрального моста 
13.00 - «Лазертаг». Состязания для всех желающих - ОТМЕНЕНО

Акватория реки Уводь от площади Пушкина до Соковского моста 
13.00 - Фестиваль водных видов спорта 
14.00 - Показательные выступления спортсменов Федерации спорта сверхлегкой авиации - ОТМЕНЕНО

Сквер мастеров (у цирка) 
10.00 - Выставка-продажа изделий мастеров-умельцев и картин художников «Город мастеров» 
10.00 - Представление «Царь-самовара» высотой более 2 метров, занесенного в Книгу рекордов России как «Самый высокий самовар в России» 
10.00 - Зона фуд-корта «Шашлычный городок»
Набережная реки Уводь 
12.00 - Развлекательная программа «Мята-Lounge» приглашает» 
16.00 - Молодёжный фестиваль уличных танцев
Музей ситца 
11.00 - Мастер-класс по печатанию ивановского платка «Я колорист»

Аптечный переулок
13.00 - «Ивановский молодёжный Арт-Арбат»
Арт-сквер
13.00 - Рок-площадка «Добрый рок «Золотого кольца»
Площадь Победы
13.00 - Монастырское подворье (Кулинарные монастырские секреты, концерт хоров храмов Епархии, мастер-класс по колокольному звону)

Площадка у кинотеатра «Современник» (Шереметевский проспект, 85) 
11.00 - Выставка ретро и современных отечественных автомобилей 
13.00 - Территория семьи 
15.00 - Парад двойняшек 
16.00 - Концертная программа «Я – патриот» 
18.00 - Историческая квест-игра

НИМЛОФТ (ул. Жиделёва, 1) 
10.00 - «Эко-День города» Фестиваль экологии, здорового образа жизни и спорта – ПЕРЕНЕСЕН НА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Бизнес-центр «Дербенёвъ» (ул. Жиделёва, 21) 
12.00 - Фестиваль «Наш День города» (живая музыка, танцы, йога, фитнес, мода, поэзия, современное искусство) 
Ярмарка HAND-MADE

ТРЦ «Серебряный город» 
13.00 - Большая развлекательная программа (Квест «Тайны Серебряного парка», Шоу профессора Николя, мастер-класс «Рисуем лето»)

ТЦ «Аксон» (проспект Текстильщиков, д. 80) 
13.30 - Чемпионат по автодрифту
  
Деловой центр «Парус» (ул. Бубнова, д. 40А) 
14.00 - Межрегиональный турнир по интеллектуальным играм

Парк «Харинка», парк им. Революции 1905 года 
13.00 – 18.00 - Народные гуляния с концертами, играми, конкурсами
Парк им. В.Я. Степанова 
10.00-18.00 - Фестиваль баскетбола 3 х 3 – ОТМЕНЕН МУЖСКОЙ ТУРНИР, ЖЕНСКИЙ ТУРНИР ПЕРЕНЕСЕН В ЗАЛ СК «ЭНЕРГИЯ»
11.00-17.00 - Турнир по пляжному волейболу - ОТМЕНЕНО
13.00-18.00 - Молодежный фестиваль уличной культуры (стритбол, роллер-фест, фестиваль экстремальных видов спорта)

Городской детский парк 
10.00 - Выставка детских рисунков «Город будущего» 
13.00 - Блиц-турнир по шахматам 
Мастер-класс по робототехнике и программированию 
14.00 - Соревнования для лиц с ограниченными физическими возможностями «Твоя параллель»
Комплекс уличных тренажёров (Шереметевский проспект/ул. 8 Марта) 
13.00 - Соревнования «Я - участник ГТО!» 
15.00 - Турнир по силовому многоборью «Богатырские игры»

Сквер Якова Гарелина 
13.00 - Пленэр (рисуем акварелью на улице) 
Скрипачи «Santaviolino». Выступление музыкального отделения Центра «Элита» 
16.00 - «На главной площади с оркестром». Играют духовые оркестры 
19.00 - Пятый открытый конкурс по хастлу «Танцуют все!»

Исторический троллейбус 
14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30 - Площадь Пушкина - проспект Ленина - ул. Карла Маркса - Шереметевский проспект - проспект Ленина - площадь Пушкина

Район ДК Меланжевого комбината
(ул. 3-я Сосневская, д. 139) 
14.00 - Творческая молодёжная площадка «Молодежный miks»

Студия творческого развития «Оперение»
(ул. Кр.Армии, д.13, этаж 2) 
10.00–16.00 - День открытых дверей студии творческого развития «Оперение»

Площадь Ленина 
11.00 - Выставка пожарной и спасательной техники 
13.00 - Шоу мастера деревянного зодчества по изготовлению скульптуры бензопилой 
14.00 - Развлекательно-исторический квест-концерт «Город начинается с тебя»» (15.00 – набережная, 16.00 – Арт-Арбат, 18.00 – киноцентр «Современник»)

Литературный сквер 
14.00 - Молодёжная литературная площадка (Конкурс «Литературный поединок», квест «Читай страна») – ПЕРЕНЕСЕНО В БИБЛИОТЕКУ НА УЛ. КРУТИЦКАЯ, 9

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