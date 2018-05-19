ИЗМЕНЕНИЯ в программе Дня города Иваново

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ основных мероприятий Дня города 19 мая 2018 года



Площадь Революции

10.00 - Выставка спортивных автомобилей

12.00 - Торжественное открытие Дня города-2018



Площадка у памятника Борцам революции 1905 года

10.00 - Городская игра «МегаQr» на тему: «Знатоки родной Губернии» - ОТМЕНЕНО

14.00 - Развлекательная творческая детская программа «Поколение NEXT» с участием фирмы «Айвенго»

Фото-зона «Иваново Фото-Fest»



Площадь Пушкина

13.00 - Сюрпризы от Ростелекома

14.00 - Фестиваль граффити

13.00 - Программа национально-культурных автономий и объединений

15.00 - Студенческий калейдоскоп

18.00 - Фьюжн-экспресс «Красота. Мода. Молодость»

19.30 - Музыкальное шоу «Встречи у фонтана»

21.30 - Концерт группы «Bride Town»

22.30 - Фестиваль фейерверков

22.55 - Концерт группы «Минус 30»

23.25 - Награждение победителей конкурса фейерверков



Площадь Пушкина (у кафе «Вернисаж»)

10.00 - Ярмарка «Молочный городок»

10.00 - Ярмарка «Хлебный дворик» (Выставка-продажа хлебобулочной продукции от пекарен города Иванова: «Марьи Коврижкиной», «Любимая», «РИАТ»)

Спортплощадка у Театрального моста

13.00 - «Лазертаг». Состязания для всех желающих - ОТМЕНЕНО



Акватория реки Уводь от площади Пушкина до Соковского моста

13.00 - Фестиваль водных видов спорта

14.00 - Показательные выступления спортсменов Федерации спорта сверхлегкой авиации - ОТМЕНЕНО



Сквер мастеров (у цирка)

10.00 - Выставка-продажа изделий мастеров-умельцев и картин художников «Город мастеров»

10.00 - Представление «Царь-самовара» высотой более 2 метров, занесенного в Книгу рекордов России как «Самый высокий самовар в России»

10.00 - Зона фуд-корта «Шашлычный городок»

Набережная реки Уводь

12.00 - Развлекательная программа «Мята-Lounge» приглашает»

16.00 - Молодёжный фестиваль уличных танцев

Музей ситца

11.00 - Мастер-класс по печатанию ивановского платка «Я колорист»



Аптечный переулок

13.00 - «Ивановский молодёжный Арт-Арбат»

Арт-сквер

13.00 - Рок-площадка «Добрый рок «Золотого кольца»

Площадь Победы

13.00 - Монастырское подворье (Кулинарные монастырские секреты, концерт хоров храмов Епархии, мастер-класс по колокольному звону)



Площадка у кинотеатра «Современник» (Шереметевский проспект, 85)

11.00 - Выставка ретро и современных отечественных автомобилей

13.00 - Территория семьи

15.00 - Парад двойняшек

16.00 - Концертная программа «Я – патриот»

18.00 - Историческая квест-игра



НИМЛОФТ (ул. Жиделёва, 1)

10.00 - «Эко-День города» Фестиваль экологии, здорового образа жизни и спорта – ПЕРЕНЕСЕН НА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ



Бизнес-центр «Дербенёвъ» (ул. Жиделёва, 21)

12.00 - Фестиваль «Наш День города» (живая музыка, танцы, йога, фитнес, мода, поэзия, современное искусство)

Ярмарка HAND-MADE



ТРЦ «Серебряный город»

13.00 - Большая развлекательная программа (Квест «Тайны Серебряного парка», Шоу профессора Николя, мастер-класс «Рисуем лето»)



ТЦ «Аксон» (проспект Текстильщиков, д. 80)

13.30 - Чемпионат по автодрифту



Деловой центр «Парус» (ул. Бубнова, д. 40А)

14.00 - Межрегиональный турнир по интеллектуальным играм



Парк «Харинка», парк им. Революции 1905 года

13.00 – 18.00 - Народные гуляния с концертами, играми, конкурсами

Парк им. В.Я. Степанова

10.00-18.00 - Фестиваль баскетбола 3 х 3 – ОТМЕНЕН МУЖСКОЙ ТУРНИР, ЖЕНСКИЙ ТУРНИР ПЕРЕНЕСЕН В ЗАЛ СК «ЭНЕРГИЯ»

11.00-17.00 - Турнир по пляжному волейболу - ОТМЕНЕНО

13.00-18.00 - Молодежный фестиваль уличной культуры (стритбол, роллер-фест, фестиваль экстремальных видов спорта)



Городской детский парк

10.00 - Выставка детских рисунков «Город будущего»

13.00 - Блиц-турнир по шахматам

Мастер-класс по робототехнике и программированию

14.00 - Соревнования для лиц с ограниченными физическими возможностями «Твоя параллель»

Комплекс уличных тренажёров (Шереметевский проспект/ул. 8 Марта)

13.00 - Соревнования «Я - участник ГТО!»

15.00 - Турнир по силовому многоборью «Богатырские игры»



Сквер Якова Гарелина

13.00 - Пленэр (рисуем акварелью на улице)

Скрипачи «Santaviolino». Выступление музыкального отделения Центра «Элита»

16.00 - «На главной площади с оркестром». Играют духовые оркестры

19.00 - Пятый открытый конкурс по хастлу «Танцуют все!»



Исторический троллейбус

14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30 - Площадь Пушкина - проспект Ленина - ул. Карла Маркса - Шереметевский проспект - проспект Ленина - площадь Пушкина



Район ДК Меланжевого комбината

(ул. 3-я Сосневская, д. 139)

14.00 - Творческая молодёжная площадка «Молодежный miks»



Студия творческого развития «Оперение»

(ул. Кр.Армии, д.13, этаж 2)

10.00–16.00 - День открытых дверей студии творческого развития «Оперение»



Площадь Ленина

11.00 - Выставка пожарной и спасательной техники

13.00 - Шоу мастера деревянного зодчества по изготовлению скульптуры бензопилой

14.00 - Развлекательно-исторический квест-концерт «Город начинается с тебя»» (15.00 – набережная, 16.00 – Арт-Арбат, 18.00 – киноцентр «Современник»)



Литературный сквер

14.00 - Молодёжная литературная площадка (Конкурс «Литературный поединок», квест «Читай страна») – ПЕРЕНЕСЕНО В БИБЛИОТЕКУ НА УЛ. КРУТИЦКАЯ, 9