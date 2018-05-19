ИЗМЕНЕНИЯ в программе Дня города Иваново

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ основных мероприятий Дня города 19 мая 2018 года
Площадь Революции
10.00 - Выставка спортивных автомобилей
12.00 - Торжественное открытие Дня города-2018
Площадка у памятника Борцам революции 1905 года
10.00 - Городская игра «МегаQr» на тему: «Знатоки родной Губернии» - ОТМЕНЕНО
14.00 - Развлекательная творческая детская программа «Поколение NEXT» с участием фирмы «Айвенго»
Фото-зона «Иваново Фото-Fest»
Площадь Пушкина
13.00 - Сюрпризы от Ростелекома
14.00 - Фестиваль граффити
13.00 - Программа национально-культурных автономий и объединений
15.00 - Студенческий калейдоскоп
18.00 - Фьюжн-экспресс «Красота. Мода. Молодость»
19.30 - Музыкальное шоу «Встречи у фонтана»
21.30 - Концерт группы «Bride Town»
22.30 - Фестиваль фейерверков
22.55 - Концерт группы «Минус 30»
23.25 - Награждение победителей конкурса фейерверков
Площадь Пушкина (у кафе «Вернисаж»)
10.00 - Ярмарка «Молочный городок»
10.00 - Ярмарка «Хлебный дворик» (Выставка-продажа хлебобулочной продукции от пекарен города Иванова: «Марьи Коврижкиной», «Любимая», «РИАТ»)
Спортплощадка у Театрального моста
13.00 - «Лазертаг». Состязания для всех желающих - ОТМЕНЕНО
Акватория реки Уводь от площади Пушкина до Соковского моста
13.00 - Фестиваль водных видов спорта
14.00 - Показательные выступления спортсменов Федерации спорта сверхлегкой авиации - ОТМЕНЕНО
Сквер мастеров (у цирка)
10.00 - Выставка-продажа изделий мастеров-умельцев и картин художников «Город мастеров»
10.00 - Представление «Царь-самовара» высотой более 2 метров, занесенного в Книгу рекордов России как «Самый высокий самовар в России»
10.00 - Зона фуд-корта «Шашлычный городок»
Набережная реки Уводь
12.00 - Развлекательная программа «Мята-Lounge» приглашает»
16.00 - Молодёжный фестиваль уличных танцев
Музей ситца
11.00 - Мастер-класс по печатанию ивановского платка «Я колорист»
Аптечный переулок
13.00 - «Ивановский молодёжный Арт-Арбат»
Арт-сквер
13.00 - Рок-площадка «Добрый рок «Золотого кольца»
Площадь Победы
13.00 - Монастырское подворье (Кулинарные монастырские секреты, концерт хоров храмов Епархии, мастер-класс по колокольному звону)
Площадка у кинотеатра «Современник» (Шереметевский проспект, 85)
11.00 - Выставка ретро и современных отечественных автомобилей
13.00 - Территория семьи
15.00 - Парад двойняшек
16.00 - Концертная программа «Я – патриот»
18.00 - Историческая квест-игра
НИМЛОФТ (ул. Жиделёва, 1)
10.00 - «Эко-День города» Фестиваль экологии, здорового образа жизни и спорта – ПЕРЕНЕСЕН НА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Бизнес-центр «Дербенёвъ» (ул. Жиделёва, 21)
12.00 - Фестиваль «Наш День города» (живая музыка, танцы, йога, фитнес, мода, поэзия, современное искусство)
Ярмарка HAND-MADE
ТРЦ «Серебряный город»
13.00 - Большая развлекательная программа (Квест «Тайны Серебряного парка», Шоу профессора Николя, мастер-класс «Рисуем лето»)
ТЦ «Аксон» (проспект Текстильщиков, д. 80)
13.30 - Чемпионат по автодрифту
Деловой центр «Парус» (ул. Бубнова, д. 40А)
14.00 - Межрегиональный турнир по интеллектуальным играм
Парк «Харинка», парк им. Революции 1905 года
13.00 – 18.00 - Народные гуляния с концертами, играми, конкурсами
Парк им. В.Я. Степанова
10.00-18.00 - Фестиваль баскетбола 3 х 3 – ОТМЕНЕН МУЖСКОЙ ТУРНИР, ЖЕНСКИЙ ТУРНИР ПЕРЕНЕСЕН В ЗАЛ СК «ЭНЕРГИЯ»
11.00-17.00 - Турнир по пляжному волейболу - ОТМЕНЕНО
13.00-18.00 - Молодежный фестиваль уличной культуры (стритбол, роллер-фест, фестиваль экстремальных видов спорта)
Городской детский парк
10.00 - Выставка детских рисунков «Город будущего»
13.00 - Блиц-турнир по шахматам
Мастер-класс по робототехнике и программированию
14.00 - Соревнования для лиц с ограниченными физическими возможностями «Твоя параллель»
Комплекс уличных тренажёров (Шереметевский проспект/ул. 8 Марта)
13.00 - Соревнования «Я - участник ГТО!»
15.00 - Турнир по силовому многоборью «Богатырские игры»
Сквер Якова Гарелина
13.00 - Пленэр (рисуем акварелью на улице)
Скрипачи «Santaviolino». Выступление музыкального отделения Центра «Элита»
16.00 - «На главной площади с оркестром». Играют духовые оркестры
19.00 - Пятый открытый конкурс по хастлу «Танцуют все!»
Исторический троллейбус
14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30 - Площадь Пушкина - проспект Ленина - ул. Карла Маркса - Шереметевский проспект - проспект Ленина - площадь Пушкина
Район ДК Меланжевого комбината
(ул. 3-я Сосневская, д. 139)
14.00 - Творческая молодёжная площадка «Молодежный miks»
Студия творческого развития «Оперение»
(ул. Кр.Армии, д.13, этаж 2)
10.00–16.00 - День открытых дверей студии творческого развития «Оперение»
Площадь Ленина
11.00 - Выставка пожарной и спасательной техники
13.00 - Шоу мастера деревянного зодчества по изготовлению скульптуры бензопилой
14.00 - Развлекательно-исторический квест-концерт «Город начинается с тебя»» (15.00 – набережная, 16.00 – Арт-Арбат, 18.00 – киноцентр «Современник»)
Литературный сквер
14.00 - Молодёжная литературная площадка (Конкурс «Литературный поединок», квест «Читай страна») – ПЕРЕНЕСЕНО В БИБЛИОТЕКУ НА УЛ. КРУТИЦКАЯ, 9