День города Иваново. Назло дождям. «Город мастеров»

По традиции в День города Иваново в сквере около цирка жители и гости областного центра могут посетить Выставку-продажу изделий мастеров-умельцев и картин художников «Город мастеров». Здесь представлены традиционные русские промыслы - плетеные корзины, керамика, резьба по дереву, кованые изделия, льняные ткани и многое другое. Вдоль набережной разместили свои произведения ивановские живописцы и приезжие художники.

Ближе к зданию цирка развернулся фуд-корт, на котором организованы 12 точек питания, предлагающих своим гостям блюда на мангале (шашлыки из свинины, баранины, птицы, рыбы), овощи на гриле, плов, приготовленный в казане, и много других необычных блюд.

Особе внимание посетителей привлекает «Царь-самовар». Он вмещает 300 литров воды, а в качестве топлива для него используют древесные брикеты.