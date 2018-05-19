Лента новостей

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Состоялось торжественное открытие Дня города Иваново

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На автостоянке ивановской мэрии открылась выставка тюнингованных спорткаров

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День города Иваново: «МультПарад колясок»

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День города Иваново. Назло дождям. «Город мастеров»

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ИЗМЕНЕНИЯ в программе Дня города Иваново

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В Иванове водитель насмерть сбил 20-летнего парня

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Потоп в Иванове: последствия ливня

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Видеопоздравление Владимира Шарыпова с Днем города Иваново

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Новость о приеме граждан генералом Булаевым стала хитом регионального интернета

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Из-за грозы без света остались более 1400 жителей Ивановской области

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Программа Дня города Иваново

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Работа общественного транспорта в День города Иваново: ограничения, изменения маршрутов, график

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Земля под домом Бабы Яги продается

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В Иванове сотрудники ГИБДД провели операцию «Тонировка»

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Просьбы о выдвижении Воскресенского пришли из Кинешемского района

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Двое экстремалов прокатились по центру Кинешмы на крыше автомобиля

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В Ивановской области открылась «Школа безопасности»

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Станислав Воскресенский призвал всех глав районов посетить каждого из оставшихся в живых ветеранов

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Купальный сезон 2018 в Иванове: где можно и где нельзя купаться

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В Юже в честь дружбы с Южным Бутово высадили аллею

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К ивановскому цирку пришел лось

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В Иваново приедет Принцесса фон Турн-унд-Таксис

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Михаил Мень потерял пост министра строительства и ЖКХ

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В Ивановской области медицинский «УАЗ» попал в ДТП: пациент скончался, медсестра получила увечья

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В День города Иваново ожидается гроза

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В Иванове стартовала футуристическая «Ночь музеев»

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В Ивановской области отремонтируют пригородные пассажирские платформы

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В Иванове обсудят репродуктивные технологии в решении демографических проблем

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В Иванове мужчина с ножом совершил налет на магазин

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В Ивановской области машина вылетела в кювет и врезалась в трубу

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В Иванове в районе ТЭЦ-3 забил 20-метровый гейзер

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В Иванове помойку у магазина облюбовали крысы

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График ивановской «Ласточки» изменится

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В День города в Иванове пройдет фестиваль водных видов спорта

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Ивановец при попытке сдать квартиру в аренду лишился почти 300 тысяч рублей

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Безлошадные казаки Ивановской области просят денег из бюджета

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В Иванове на конкурс «Бизнес-идея 2018» поступило почти 140 проектов

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 18 мая

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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50 человек тушили ночной пожар на фабрике в Кинешме

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Генерал Булаев покинул приемную Президента, когда узнал, что к нему на прием пришел главный редактор «Барса»

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Продажа первых электронных проездных на троллейбус стартует в Иванове 19 мая

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Фестиваль фейерверков в День города Иваново: каким он будет

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В Иванове из-за халатности акушера-гинеколога погиб младенец

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Тейковское предприятие участвовало в строительстве 4 стадионов к Чемпионату мира по футболу

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В Ивановской области утонула 10-летняя девочка

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Что обсуждают ивановцы в соцсетях, не повторится ли лето 2010-го и нехорошая амстердамская динамика

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В Иванове пройдет межрегиональный конкурс-фестиваль «Медные трубы»

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У каждого природного пожара должна быть фамилия, имя, отчество

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В Иванове установлены сроки опрессовки