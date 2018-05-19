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День города Иваново: «МультПарад колясок»
Победителем конкурса стал герой песни «Чунга-Чанга»
19.05.2018, 12:22
326 0
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День города Иваново: «МультПарад колясок»

Сегодня в Шереметев Парк-отеле состоялся общегородской семейный праздник «МультПарад колясок». Темой традиционного парада в этом году стали кинофильмы и мультипликация.

На «МультПарад колясок» вышли 29 семейных команд. Они представили персонажей таких известных картин как «Снежная королева», «Смешарики», «Маша и Медведь» «Кунг-фу панда», «Алладин», «Малыш и Карлсон» и других.

По итогам дефиле главный приз этого года достался семье Ефимовых, которая продемонстрировала «Катерок» - героя песни «Чунга-Чанга» из мультфильма «В порту».

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