День города Иваново: «МультПарад колясок»

Сегодня в Шереметев Парк-отеле состоялся общегородской семейный праздник «МультПарад колясок». Темой традиционного парада в этом году стали кинофильмы и мультипликация.
На «МультПарад колясок» вышли 29 семейных команд. Они представили персонажей таких известных картин как «Снежная королева», «Смешарики», «Маша и Медведь» «Кунг-фу панда», «Алладин», «Малыш и Карлсон» и других.
По итогам дефиле главный приз этого года достался семье Ефимовых, которая продемонстрировала «Катерок» - героя песни «Чунга-Чанга» из мультфильма «В порту».