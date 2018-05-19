На автостоянке ивановской мэрии открылась выставка тюнингованных спорткаров
Сегодня, в День города Иваново, на автостоянке мэрии открылась выставка тюнингованных автомобилей. Вниманию жителей и гостей областного центра были представлены 14 моделей спортивных авто.
Посетители выставки смогли не только посмотреть на оригинальные спорткары, но и посидеть за рулем автомобилей разных годов выпуска и стран-производителей. Увидеть представленные модели в действии можно будет на соревнованиях по автодрифту, которые состоятся сегодня же в 14.00 на площадке ТЦ «Аксон».