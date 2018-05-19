В 12.00 на площади Революции состоялось торжественное открытие Дня города Иваново. Жителей областного центра с праздником поздравили врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и глава города Владимир Шарыпов. Церемония открытия сопровождалась яркой шоу-программой.

«Город Иваново по меркам России молодой, и это хорошо. В нем и энергия, и уже история, традиции, в нем столкновение эпох. От всех нас с вами зависит, каким будет город дальше», - отметил Станислав Воскресенский.

Он подчеркнул, что будет продолжена программа по благоустройству города, преобразится железнодорожный вокзал. Глава региона поблагодарил жителей, которые приняли участие в голосовании и выбрали внешний облик вокзала.

«Нам важно, чтоб город менялся в лучшую сторону, чтоб мы все им гордились, привлекали сюда интересных и ярких людей для того, чтобы он по-настоящему дышал и кипел энергией», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

Глава региона пожелал ивановцам и гостям праздника счастья, благополучия и здоровья.

Со 147-летием поздравил жителей города Иваново и дал старт празднику глава областного центра Владимир Шарыпов. В церемонии открытия Дня города также приняли участие представители Москвы, Ярославля, Сергиева Посада, Владимира. В театрализованном представлении «Новому столетию новое Иваново» на площади Революции участвовали более 500 человек. В рамках праздничного шоу была показана история текстильного края, современное развитие города и взгляд в будущее.

Программа Дня города включает свыше 20 площадок и около 100 мероприятий. Напомним, что из-за ненастной погоды ряд мероприятий отменен или перенесен на другие дни. Актуальную программу праздника можно посмотреть ЗДЕСЬ.