День города Иваново: китайско-японские развлечения на Арт-Арбате

Сегодня, в День города Иваново, на территории молодежного «Арт-Арбата» в Аптечном переулке открылись около 20 интерактивных площадок.

С 13.00 здесь начали работать сразу три сцены, где выступили творческие коллективы МКУ «Молодежный центр» и МБУ «Восток», в том числе Школа черлидинга «Задор», танцевальная студия 20/14, студия исторического танца «Макама». Зрители стали свидетелями танцевальных поединков «UNIVERSE Dance Center», хастл-party, приняли участие в мастер-классах по современным уличным танцам и научились бальным танцам 19-го века.

На «Арт-Арбате» можно было поиграть в настольные игры Го, сделать аквагрим, поучаствовать в разминке от фитнес-клуба «World Class», сфотографироваться с живыми скульптурами, продегустировать настоящий китайский чай на чайной церемонии Московского чайного дома и приобрести Hand-Made изделия народного промысла на выставке-ярмарке.

В программу молодежной площадки также вошли показательные выступления и мастер-классы от ведущих региональных федераций восточных единоборств - ушу, кобудо, кендо. Организаторы провели поединки на японских мечах, выставку традиционного окинавского и китайского оружия, а также такие аттракционы, как стрельба из японского лука Юми и тамэсигири (рубка мечем специальных соломенных ковриков) с завязанными глазами.