Мэр Шарыпов спел на Дне города перед фейерверком

- Сегодня поздравил в личном сообщении мэра с Днём города и сказал, что было бы круто спеть для народа с Bride Town песню группы "Браво" - рассказал в своем аккаунте в соцсети Александр Жигалин. - А он взял и спел! При этом парни из "Bride Town" ранее не играли эту песню! Это круто! Это честно и искренне! С Днём города, друзья!

Главу города Иванова Владимира Шарыпова на площади Пушкина пригласили спеть песню группы "Браво" "Этот город самый лучший город на Земле".После исполнения песни глава города объявил фейерверк.