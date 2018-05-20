В Иванове прошел фестиваль граффити

На площади Пушкина в рамках празднования Дня города прошел второй открытый фестиваль граффити. В нем приняли участие 12 художников из Санкт-Петербурга, Иванова, Ярославля. Созданные на фестивале панно будут выставлены в дальнейшем для всеобщего обозрения на Аллее Cлавы перед кинотеатром "Современник".

Организаторы мероприятия предложили в этом году темы: "Золотое кольцо России", "100-летие Иваново-Вознесенской губернии", "Знаменитые личности Ивановской области".

Победителями фестиваля стали:

1 место - Алексей Коротков, работа "Тарковский (г. Иваново);

2 место - Сергей Фомин и Игорь Ширяев, авторская работа (г. Иваново);

3 место - Алексей Данилычев, работа "Иваново детство" (г. Иваново).