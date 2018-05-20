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После фестиваля фейерверков в центре Иванова произошел пожар

Загорелась крыша бывшей фабрики «БИМ»
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После фестиваля фейерверков в центре Иванова произошел пожар
Загорелась крыша бывшей фабрики «БИМ»
20.05.2018, 10:53
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Сообщение о возгорании бывшей фабрики «БИМ» на проспекте Ленина, 21 поступило на пульт дежурного сегодня около 5 часов утра. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило горение кровли неэксплуатируемого здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 32 человека и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, вчера вечером в рамках празднования Дня города Иваново, как раз в этом районе областного центра состоялся фестиваль фейерверков. Не исключено, что пожар на крыше «БИМа» может быть как-то связан с этим мероприятием. 

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