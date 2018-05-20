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Иваново в 3D: театрализованное представление на площади Революции

Видео 360°
Лента новостей
20.05.2018, 13:19
236 0
Иваново в 3D: театрализованное представление на площади Революции
20.05.2018, 10:53
8754 1
После фестиваля фейерверков в центре Иванова произошел пожар
20.05.2018, 10:24
6373 2
Фейерверк в День города Иваново - в 3D
20.05.2018, 10:07
1972 0
В Иванове прошел фестиваль граффити
20.05.2018, 10:00
1572 1
Во всех ходатайствах защиты по делу Кустова в Следственном комитете отказали
20.05.2018, 09:23
1182 0
Иваново в 3D: на выставке тюнингованных авто
20.05.2018, 09:10
1041 0
Иваново в 3D: в Городе мастеров
20.05.2018, :
726 0
День города Иваново в 3D: уникальное видео 360°
19.05.2018, 23:30
7310 9
Мэр Шарыпов спел на Дне города перед фейерверком
19.05.2018, 16:58
3404 0
День города Иваново: китайско-японские развлечения на Арт-Арбате
19.05.2018, 16:27
8003 0
День города Иваново: «Парад двойняшек»
19.05.2018, 15:36
7858 0
«День города для людей»: капоэйра, жонгляж, фехтование, Fashion-шоу, Дед Архимед, «Ундервуд»
19.05.2018, 13:50
2472 0
День города Иваново: фестиваль водных видов спорта
19.05.2018, 13:00
6127 0
Состоялось торжественное открытие Дня города Иваново
19.05.2018, 12:33
5415 3
На автостоянке ивановской мэрии открылась выставка тюнингованных спорткаров
19.05.2018, 12:22
3462 0
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19.05.2018, 11:34
6318 0
День города Иваново. Назло дождям. «Город мастеров»
19.05.2018, 11:25
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Иваново в 3D: театрализованное представление на площади Революции
Видео 360°
20.05.2018, 13:19
236 0
Ivanovonews совместно со студией "VR Иваново" представляет "ВИДЕО в 360" с Дня города Иваново. 

С помощью особой технологии съемки вы можете рассмотреть ролик с разных ракурсов и перспектив и максимально погрузиться в виртуальное пространство.
Изображение снимается сразу с нескольких камер. 

Проще всего просматривать VR видеоролик на стационарном компьютере или ноутбуке. Для просмотра не нужно устанавливать дополнительные приложения и программы.
Мы рекомендуем обновить версию используемого браузера до актуальной.
Двигая мышкой по видео, вы можете "повернуть картинку" в любую сторону. 

Наиболее эффектно выглядит видео, если вы наденете очки виртуальной реальности. 
Для того чтобы ими воспользоваться, на смартфон необходимо установить соответствующее приложение.

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