1 Цены на бензин в Иванове: новый рывок вверх



Если в январе цена самой ходовой марки бензина АИ-95 на заправках "Газпромнефть" в Иванове составляла 39 рублей 25 копеек, то сейчас - уже 41 рубль 55 копеек (неделю назад было 41 рубль 25 копеек).

Цена за литр дизеля в конце марта была 39 рублей 90 копеек, неделю назад - 41 рубль 80 копеек, сейчас - 42 рубля 10 копеек.



Вероятно, цены будут расти и дальше.

На заправках "Лукойла" цены на АИ-95 уже сейчас 43 рубля 70 копеек , а на дизельное топливо - 44 рубля 20 копеек.

