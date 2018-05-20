"Тайные" работы на Заволжском шламонакопителе

Заволжские активисты засняли на камеру мобильного телефона, как на скандальном шламонакопителе
работала автомашина - шланги были опущены в воду.
Якобы, так из шламонакопителя откачивают ядовитые отходы, затем отвозят на территорию Заволжского химзавода, где закачивают в глубинную скважину.
Бдительные активисты написали в полицию заявление, водитель грузовика был задержан.
В интервью газете "Авангард" глава Заволжского района Денис Петров заявил, что на шламонакопителе проводятся регламентные работы, которые выполняются ежегодно на протяжении последних 10 лет как противопаводковые мероприятия:
- Эти работы связаны с вывозом дождевых и талых вод, с целью недопущения переполнения и перелива карт, а также предотвращения размывания обваловки. Поскольку данные воды не могут рассматриваться как чистые, они сливаются в систему промышленной канализации площадки химзавода.
Автоцистерна была досмотрена, после проверки документов транспорт вернулся на маршрут.