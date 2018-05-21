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Кинофестиваль «Зеркало» откроется концертом Вячеслава Бутусова

Подробности программы кинофорума
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Кинофестиваль «Зеркало» откроется концертом Вячеслава Бутусова
Подробности программы кинофорума
21.05.2018, 10:00
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В этом году ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» в Ивановской области откроет концерт российского рок-музыканта Вячеслава Бутусова. Организаторы раскрыли некоторые подробности программы кинофорума.

Напомним, кинофестиваль пройдет в Ивановской области с 12 по 17 июня. Основные мероприятия кинофорума, включая открытие, пройдут на родине кинорежиссера - в Юрьевце. В этом году в рамках открытия кинофестиваля 12 июня состоится большой рок-концерт Вячеслава Бутусова. На городской площади Юрьевца будет установлена сцена, экран для кинопоказов и организовано пространство для зрителей. Мероприятие смогут посетить все желающие абсолютно бесплатно.

Как сообщили организаторы, в дни кинофорума в Юрьевце пройдет своеобразный «фестиваль в фестивале» - на главной площади города планируется открыть кинотеатр под открытым небом, ночью будут показывать кино, в большей степени зрительское, а также будет организован большой фудкорт, где можно будет попробовать знаменитую юрьевецкую уху, луковое варенье, плёсского копченого леща, шуйскую настойку, кинешемские пельмени, ивановские щи.

В Иванове показы состоятся в кинотеатре «Лодзь», который станет фестивальным центром города. Там же пройдут мастер-классы и творческие встречи с известными кинематографистами. В этом году, как сообщают организаторы, у фестиваля принципиально новый формат, который предполагает непосредственное взаимодействие с горожанами. После показов с известными гостями кинофорума можно будет полноценно пообщаться, будут организованы продолжительные встречи и разговоры о кино со зрителями.

Также фестивальные мероприятия пройдут и в других городах региона. Нововведением кинофорума станет программа «Кино на колесах» - два человека из команды фестиваля - кинокритик Алексей Артамонов и режиссер Лиза Козлова - проедут ряд городов Ивановской области, бесплатно представят там картины фестиваля и обсудят их со зрителями. Как сообщают организаторы, в рамках программы «Кино на колесах» зрителям Ивановской области представят фильм «В центре циклона» - победитель документального конкурса «Зеркала» прошлого года и картину «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Впервые в этом году в рамках фестиваля «Зеркало» организован кампус «Юность» - шесть дней лекций и мастер-классов для молодых кинематографистов из Верхневолжского региона. Прием заявок завершен. На участие в конкурсе подано 150 заявок - это не только жители Ивановской области, но и кинематографисты из Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Твери. Из них предстоит отобрать 20 человек, которые станут участниками программы. Комиссаром кампуса станет режиссер документального кино Ольга Привольнова. Целую неделю начинающие кинематографисты будут выполнять ежедневные задания по режиссуре: снимать и монтировать свои учебные работы, которые в итоге могут стать полноценными короткометражными фильмами. В программе кампуса не только мастер-классы от профессионалов кино, но и лекторий «Картина мира» - небольшой курс лекций по гуманитарным дисциплинам (музыка, литература, современное искусство).

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