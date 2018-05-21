Лучших библиотекарей Ивановской области наградят и сводят на экскурсию

29 мая в Новоталицком сельском доме культуры пройдет V областной библиофорум, посвященный Общероссийскому дню библиотек, который традиционно отмечается 27 мая.
Участники форума обсудят вопросы состояния и развития библиотечной сферы региона по итогам 2017 года, познакомятся с новыми краеведческими проектами муниципальных и вузовских библиотек, государственного архива Ивановской области.
Сотрудники Центральной универсальной научной библиотеки представят новый формат электронной хрестоматии «Малая родина – большая литература», подготовленной специально для тех, кто готовит мероприятия для участия во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион».
В рамках работы форума лучшим представителям библиотечного сообщества региона вручат награды и поощрения. Также в программе посещение музея семьи Цветаевых, Свято-Никольского храма, экскурсия в ивановскую районную детскую библиотеку «Золотой ключик».