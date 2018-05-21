Ивановец заразился клещевым боррелиозом

С начала эпидсезона в 2018 году по поводу укусов клещей за медпомощью обратились 1224 жителя Ивановской области (в 2017 году - 743 человека). Из общего количества пострадавших - 395 детей (2017 год – 215), что выше уровня обращаемости за аналогичный период прошлого года.

К настоящему времени в Центре гигиены и эпидемиологии в Ивановской области исследовано 705 клещей. Выявлено 83 (в 2017 году 87) положительных результата на клещевой боррелиоз (гг. Иваново, Кохма, Тейково, Кинешма, Шуя, Ивановский, Лухский, Фурмановский, Гаврилово-Посадский, Приволжский районы), 1 (в 2017 году – 6) положительный результат на клещевой вирусный энцефалит (г. Тейково), 17 (2017 год – 9) положительных результата на моноцитарный эрлихиоз (г. Иваново, Ивановский, Кинешемский и Фурмановский районы), 1 положительный результат на гранулоцитарный анаплазмоз (Приволжский район). Зараженность клещей возбудителями энцефалита на 17 мая составляет 0,14%, боррелиоза 14,3%, моноцитарного эрлихиоза – 5,4%.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 17 мая 2018 года зарегистрирован 1 случай заболевания боррелиозом у взрослого жителя областного центра. За аналогичный период 2017 года заболеваемость клещевыми инфекциями не регистрировалась.