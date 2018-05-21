Стихийные свалки в регионе будут убирать до первого снега

Более 400 несанкционированных свалок выявил Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Ивановской области. Как сообщает руководитель предприятия Надежда Гришина, три четверти из них уже убрано.

«Уборка свалок – весьма важное направление нашей работы, которая в силу объективных причин ведётся только в тёплое время года, – подчеркнула она. – Мы всегда оперативно реагируем на сигналы о скоплении мусора, однако следует понимать, что есть официальная процедура по их ликвидации. И в соответствии с законодательством она занимает довольно продолжительный срок - около 40 дней».

За это время регоператор обязан уведомить надзорные органы и собственника земельного участка о свалке. После этого у владельца есть месяц для того, чтобы вывезти мусор самостоятельно или заключить договор об оказании услуги с регоператором.

Активно в выявлении мест скопления отходов помогают жители области, которые звонят на горячую линию регоператора. Наиболее часто сигналы поступают из сельской местности, где организован бесконтейнерный вывоз мусора. Там люди продолжают выбрасывать всё ненужное в овраги неподалёку от домов. По словам Надежды Гришиной, выходом из этой ситуации могут стать контейнерные площадки. Но решение об их создании должно принять руководство муниципального образования.

Уборка стихийных свалок продлится до первого снега. Информацию о них можно сообщить по многоканальному телефону горячей линии 8-800-100-71-90.