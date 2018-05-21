Станислав Воскресенский примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский примет участие в работе XXII Петербургского международного экономического форума. Глава региона пробудет в северной столице три дня, с 23 по 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Петербургский Международны экономический форум (ПМЭФ) - это уникальное ежегодное международное событие в мире экономики и бизнеса.

Форум ПМЭФ объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений.