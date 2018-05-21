В Ивановской области лже-электрики украли у 90-летней бабушки все ее сбережения

В полицию с заявлением обратилась 90-летняя жительница Юрьевца. Пенсионерка сообщила, что к ней в квартиру, где она проживает со своим 90-летним супругом, пришли двое неизвестных. Визитеры - мужчина и женщина - сказали, что им необходимо проверить электропроводку. Бабушка пустила незнакомцев в жилище. Пробыв в квартире порядка 20 минут, лже-электрики сообщили, что пенсионерам необходимо заменить всю электропроводку в квартире, и ушли. После ухода незнакомцев, пожилая женщина решила проверить сбережения - 118 000 рублей, которые лежали в шкафу под бельем, но денег не обнаружила.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.