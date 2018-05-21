Ивановец дважды пытался ограбить магазин «Как раз», угрожая сигнальным револьвером

Преступление было совершено 1 февраля 2018 года. 37-летний житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в магазин «Как раз», взял со стеллажа две бутылки водки и, не заплатив за них, попытался выйти из помещения торговой точки. Однако заметивший это контролер торгового зала перегородил мужчине путь и, не давая покинуть магазин, потребовал вернуть товар. Злоумышленник отказался и, достав сигнальный револьвер, который был неисправен и не мог стрелять, стал угрожать сотруднику. Завязалась потасовка. На помощь контролеру подоспел один из покупателей. В итоге водку у похитителя отобрали, а самого оттеснили к выходу.

Между тем любитель спиртного, не желая останавливаться на достигнутом, вновь вернулся в магазин, держа в руке револьвер и потребовал: «Дай мне много водки, а то пристрелю!». Представитель магазина выполнять требования отказался. Тогда злоумышленник решил забрать деньги из кассы. И когда он наклонился через барьер кассовой зоны и попытался осмотреть содержимое кассы, сотрудник магазина воспользовался этим, скрутил разбойника, вытолкал на улицу, запер дверь и вызвал полицию.

На днях состоялся суд, который признал ивановца виновным в разбойном нападении и приговорил его к 5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.