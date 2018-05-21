Лента новостей

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Назначен новый Вичугский межрайонный прокурор

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Ивановец дважды пытался ограбить магазин «Как раз», угрожая сигнальным револьвером

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В ивановской мэрии произошли новые кадровые назначения

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В Ивановской области лже-электрики украли у 90-летней бабушки все ее сбережения

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Станислав Воскресенский примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

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Иваново вошло в тройку самых матерящихся городов России

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Стихийные свалки в регионе будут убирать до первого снега

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Ивановец заразился клещевым боррелиозом

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Лучших библиотекарей Ивановской области наградят и сводят на экскурсию

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В Ивановской области произошло частичное обрушение часовни

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Кинофестиваль «Зеркало» откроется концертом Вячеслава Бутусова

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Еще на трех ивановских улицах будет отключена горячая вода

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 21 мая

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"Тайные" работы на Заволжском шламонакопителе

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Иваново в 3D: парад двойняшек

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Цены на бензин в Иванове: новый рывок вверх

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Двухлетняя девочка в Иванове выпала из окна многоквартирного дома

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В Ивановской области цистерна с очень токсичным химвеществом слетела с тягача и перевернулась

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Иваново в 3D: театрализованное представление на площади Революции

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После фестиваля фейерверков в центре Иванова произошел пожар

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Фейерверк в День города Иваново - в 3D

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В Иванове прошел фестиваль граффити

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Во всех ходатайствах защиты по делу Кустова в Следственном комитете отказали

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Иваново в 3D: на выставке тюнингованных авто

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Иваново в 3D: в Городе мастеров

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День города Иваново в 3D: уникальное видео 360°

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Мэр Шарыпов спел на Дне города перед фейерверком

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День города Иваново: китайско-японские развлечения на Арт-Арбате

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День города Иваново: «Парад двойняшек»

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«День города для людей»: капоэйра, жонгляж, фехтование, Fashion-шоу, Дед Архимед, «Ундервуд»

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День города Иваново: фестиваль водных видов спорта

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Состоялось торжественное открытие Дня города Иваново

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На автостоянке ивановской мэрии открылась выставка тюнингованных спорткаров

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День города Иваново: «МультПарад колясок»

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День города Иваново. Назло дождям. «Город мастеров»

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ИЗМЕНЕНИЯ в программе Дня города Иваново

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В Иванове водитель насмерть сбил 20-летнего парня

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Потоп в Иванове: последствия ливня

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Видеопоздравление Владимира Шарыпова с Днем города Иваново

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Новость о приеме граждан генералом Булаевым стала хитом регионального интернета

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Из-за грозы без света остались более 1400 жителей Ивановской области

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Программа Дня города Иваново

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Работа общественного транспорта в День города Иваново: ограничения, изменения маршрутов, график

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Земля под домом Бабы Яги продается

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В Иванове сотрудники ГИБДД провели операцию «Тонировка»

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Просьбы о выдвижении Воскресенского пришли из Кинешемского района

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Двое экстремалов прокатились по центру Кинешмы на крыше автомобиля

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В Ивановской области открылась «Школа безопасности»

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Станислав Воскресенский призвал всех глав районов посетить каждого из оставшихся в живых ветеранов

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Купальный сезон 2018 в Иванове: где можно и где нельзя купаться