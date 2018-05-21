Иваново в 3D: фестиваль «Наш День города» в «Дербенёвъ-центре»

Ivanovonews совместно со студией "VR Иваново" представляет "ВИДЕО в 360" с Дня города Иваново.

С помощью особой технологии съемки вы можете рассмотреть ролик с разных ракурсов и перспектив и максимально погрузиться в виртуальное пространство.

Изображение снимается сразу с нескольких камер.

Проще всего просматривать VR видеоролик на стационарном компьютере или ноутбуке. Для просмотра не нужно устанавливать дополнительные приложения и программы.

Мы рекомендуем обновить версию используемого браузера до актуальной.

Двигая мышкой по видео, вы можете "повернуть картинку" в любую сторону.