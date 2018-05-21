В Ивановской области водитель «ВАЗа» столкнулся с «Рено» и сбил двух пешеходов

ДТП случилось 19 мая на 119-м километре автодороги «М7 Волга» в Ивановском районе. 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043» совершил касательное столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении «Рено Сандеро». Затем отечественная машина сбила переходивших нерегулируемую «зебру» пешеходов женщин 61 и 39 лет. Первая получила сочетанную травму, вторая – ушибы мягких тканей и ссадины бедра и груди. Пострадавших доставили в больницу.

На водителя «ВАЗа» составлен ряд административных материалов. У водителя «Рено» по результатам медосвидетельствования были обнаружены признаки опьянения, назначено химико-токсилогическое исследование.