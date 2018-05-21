В Иванове стартовала продажа электронных проездных

Система безналичной оплаты проезда в троллейбусе должна полностью заработать в Иванове до 1 июня. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту и связи. Продажа электронных транспортных карт стартовала 19 мая.

Получить транспортную карту на троллейбус по залоговой стоимости и записать на нее электронный проездной билет можно в МУП «ИПТ» (г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181 каб. №3, отдельный вход с проспекта Строителей). В ближайшие дни карты начнут продаваться в пунктах по приему коммунальных платежей ОАО «Единый расчетный центр», расположенных во всех районах областного центра. Всего в Иванове расположено более 90 таких точек.

Виды электронных проездных билетов:

«Безлимитный на один день» - 45 рублей;

«Безлимитный на семь дней» - 318 рублей;

«Безлимитный на один месяц» - 1080 рублей;

«Пересадка» - стоимость одной поездки с учетом возможной одной бесплатной пересадки между разными маршрутами троллейбусов в течение 30 минут с момента регистрации первой поездки - 17 рублей.

Как рассказали в дирекции МУП «Ивановский пассажирский транспорт», на одной транспортной карте возможно размещение двух разных типов билетов. При получении новой транспортной карты к стоимости выбранного электронного проездного билета необходимо добавлять залоговую стоимость транспортной карты – 50 рублей. Далее оплачиваются только проездные билеты.

Залоговую стоимость можно вернуть в течение 5 лет с момента приобретения карты при наличии чека или квитанции.

Электронный проездной билет принимается на одном рейсе только один раз. Провоз багажа оплачивается наличными денежными средствами по установленному тарифу.

Все типы электронных проездных билетов являются проездными билетами на предъявителя (не являются именными) и могут быть использованы любым лицом исключительно для индивидуальной оплаты проезда.

По вопросам приобретения и использования транспортной карты можно обращаться по телефону «горячей линии» - 8-800-350-19-62.